Сборная Украины сумела отобрать очки у Франции, сыграв пятый матч подряд вничью

В матче пятого тура группы D отборочного турнира ЧМ-2022 сборная Украины сыграла вничью с Францией. Встреча прошла на стадионе НСК «Олимпийский» в Киеве (Украина) и завершилась со счетом 1:1.

Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко открыл счет на 44 минуте. На 50-й минуте Энтони Марсьяль сравнял счет, забив ногой мяч в ворота с близкого расстояния после отскока от одного из украинцев.

Франция возглавляет турнирную таблицу группы D с девятью очками. На третьем месте сборная Украины, имеющая в своем активе пять баллов. Столько же очков у сборной Финляндии.

Отбор ЧМ-22

Группа D

5-й раунд

Украина - Франция 1:1 (1:0).