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04 сентября 23:44
автор: Александр Бойченко

Сборная Украины сумела отобрать очки у Франции, сыграв пятый матч подряд вничью

Матч завершился со счетом 1:1.

В матче пятого тура группы D отборочного турнира ЧМ-2022 сборная Украины сыграла вничью с Францией. Встреча прошла на стадионе НСК «Олимпийский» в Киеве (Украина) и завершилась со счетом 1:1.

Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко открыл счет на 44 минуте. На 50-й минуте Энтони Марсьяль сравнял счет, забив ногой мяч в ворота с близкого расстояния после отскока от одного из украинцев.

Франция возглавляет турнирную таблицу группы D с девятью очками. На третьем месте сборная Украины, имеющая в своем активе пять баллов. Столько же очков у сборной Финляндии.

Отбор ЧМ-22
Группа D
5-й раунд

Украина - Франция 1:1 (1:0).

Голы: Шапаренко 44, - Марсьяль 50.

Украина: Пятов, Матвиенко, Кривцов, Забарный, Миколенко, Тымчик, Шапаренко (Сидорчук 90), Цыганков, Ярмоленко (Зубков 90+3), Степаненко, Яремчук (Сикан 82)

Франция: Льорис, Кимпембе, Зума, Дебуа, Динь, Тчуамени (Верету 83), Погба, Рабьо, Гризманн, Коман (Диаби 64), Марсьяль (Бензема 64).

источник: «Советский спорт»
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