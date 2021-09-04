Гилерме оформил 12-й «сухой» матч и вышел на четвертое место по этому показателю

Вратарь «Локомотива» Гилерме, вернувшийся в сборную России после почти годичного отсутствия, в матчах против Хорватии и Кипра оформил 11-е и 12-е «сухие» матчи в форме национальной сборной.

35-летний вратарь обогнал Дмитрия Харина по количеству игр на «ноль» и сравнялся по этому показателю с Русланом Нигматуллиным, который, однако, вышел на поле на шесть раз больше. Чаще всего не позволяли отличиться соперникам только три голкипера сборной России - Игорь Акинфеев, Станислав Черчесов и Вячеслав Малафеев.

Рекордсмен по этому статистическому показателю - Игорь Акинфеев, имеющий за своими плечами 111 игр за национальную команд и 48 «сухих» матчей. Напомним, Игорь Акинфеев завершил карьеру в сборной после домашнего чемпионата мира в России в 2018 году.