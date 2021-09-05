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05 сентября 09:07
автор: Владислав Корегин

ЦСКА достиг договоренности с «Миланом» об аренде Кастильехо с правом выкупа

В ближайшие дни испанский футболист должен прибыть в Москву для завершения сделки.

Фланговый полузащитник «Милана» Саму Кастильехо находится в шаге от перехода в ЦСКА.

Согласно информации журналиста Sky Sports Карло Пелегатти, армейский клуб договорился с руководством «россонери» об аренде 26-летнего испанца до конца текущего сезона с правом возможного выкупа. В данный момент осталось получить лишь согласие самого футболиста о трансфере.

Ранее сообщалось, что испанский игрок должен прибыть в Москву 7 сентября для завершения сделки с ЦСКА.

Напомним, Кастильехо защищает цвета «Милана» с августа 2018 года. За миланский клуб он отыграл 109 матчей, забил 10 голов и отдал 13 ассистов. Его контракт рассчитан до 30 июня 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 8 миллионов евро.

источник: «Советский спорт»
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