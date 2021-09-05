Хабиб Нурмагомедов: Роналду сказал мне, что ему скучно в Италии

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему нападающий Криштиану Роналду решил покинуть «Ювентус» и перейти в «Манчестер Юнайтед».

Напомним, 36-летний португалец вернулся в стан «красных дьяволов» 31 августа. Сумма его трансфера составила 15 миллионов евро. Игрок подписал с командой двухлетний контракт.

– Ну личные сообщения с Криштиану раскрывать не хочется… Он сказал, что ему скучно в Италии и что он хочет перейти в Англию. Ну и я тоже не фанат итальянского футбола, а английский могу и не переключать. Любая команда там может дать зрелище, – сказал Нурмагомедов после турнира EFC 40.

Ранее в своей карьере Роналду уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год. За это время нападающий провел 292 встречи за «манкунианцев» и записал на свой счет 118 забитых мячей и 69 голевых передач.