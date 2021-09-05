Гаджи Гаджиев: Смолов оправдал свое появление в стартовом составе сборной России

Российский тренер Гаджи Гаджиев прокомментировал игру нападающего сборной России Федора Смолова в матче национальной команды с Кипром (2:0) в рамках отбора к ЧМ-2022.

Напомним, что 31-летний форвард вышел в стартовом составе сборной во вчерашней встрече, отличившись двумя результативными передачами. На 75-й минуте его заменил Константин Тюкавин.

– Смолов оправдал свое появление в стартовом составе. Карпин на то и рассчитывал, что в домашнем матче с хорватами сыграет Ионов. Он нужен был для прессинга, чтобы встречать соперника. А в этой игре Карпин дал шанс Смолову. Это было как раз в его планах. Федор сейчас находится в очень хорошем состоянии, неплохо выступал за «Локомотив», – цитирует Гаджиева «РБ-Спорт».

Добавим, что в первых шести турах нового сезона чемпионата России Смолов забил шесть голов за железнодорожников. Ранее игрок был признан лучшим футболистом РПЛ в июле-августе.

7 сентября сборная Россия сыграет дома с Мальтой. Начало встречи – в 21:45 мск