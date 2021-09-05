Салах может продлить контракт с «Ливерпулем» до лета 2025 года

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может в ближайшее время продлить контракт с «мерсисайдцами».

По информации журналиста Николо Скиры, руководство «красных» готово предложить 29-летнему египтянину соглашение до 30 июня 2025 года. Отмечается, что клуб уверен в удачном подписании нового договора с форвардом. В данной сделке заинтересован лично главный тренер команды Юрген Клопп.

Напомним, Салах выступает за «Ливерпуль» с июля 2017 года. В общей сложности он провел за «мерсисайдцев» 206 матчей, забил 127 голов и отдал 49 ассистов. Его нынешний контракт рассчитан до лета 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 100 миллионов евро.