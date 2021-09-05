Николай Наумов: В последние 20 минут матча сборная России как попало отбивалась от Кипра

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов оценил выездную победу сборной России над командой Кипра (2:0) в матче отбора к ЧМ-2022.

Напомним, что авторами голов во вчерашней встрече стали полузащитника Александр Ерохин и Рифат Жемалетдинов. Ассистентский дубль на счету форварда Федора Смолова.

– Я предполагал, что матч будет очень тяжелым. Думал, что даже с разницей в один мяч выиграем. На Кипре вообще тяжело играть, я помню, как нам тяжело давалось. Там климат – такой парник, что дышать нечем. И явно нашим сил не хватило, последние 20 минут мы отбивались как попало от киприотов. Но благо, что мы забили быстрый мяч. А в целом команда сыграла неплохо, – цитирует Наумова «Газета.Ru».

Добавим, что в данный момент подопечные Валерия Карпина занимают первое место в турнирной таблице группы H, набрав десять очков.

7 сентября сборная России сыграет дома с Мальтой.