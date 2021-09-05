«Спартак-2» в гостях минимально обыграл «СКА-Хабаровск»

Матч девятого тура ФНЛ между «СКА-Хабаровском» и «Спартаком-2» завершился победой московской команды со счетом 1:0.
Единственный гол был забит в первом тайме усилиями полузащитника красно-белых Степана Мельникова (38-я минута).
Таким образом, «Спартак-2» набрал 16 очков и расположился на пятом месте в турнирной таблице. На счету дальневосточного клуба 17 очков и промежуточная третья строчка.
11 сентября москвичи сыграют дома с «Волгарем», а «СКА-Хабаровск» в тот же день отправится в гости к «Алании».
источник: «Советский спорт»