Серхио Агуэро: Я не взял десятый номер из уважения к Месси

Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро рассказал, почему отказался занять 10-й номер в каталонском клубе, который освободился после ухода из команды нападающего Лионеля Месси.

«Мне предложили 10-й номер, но я не взял его из уважения к Месси», - цитирует слова Агуэро AS.

Напомним, в «Барселоне» Агуэро занял 19-е номер. Новая «десятка» каталонской команды - 18-летний полузащитник Ансу Фати.

Агуэро переехал в «Барселону» в июле этого года. Футболист перешел в каталонский клуб в качестве свободного агента из «Манчестер Сити».