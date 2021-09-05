Джером Боатенг рассказал о советах, которые ему давали после ухода в «Лион»

Новичок «Лиона» Джером Боатенг сказал, что перед тем, как присоединиться к французскому клубу, многие писали ему, что он делает правильный выбор.

«Франк Рибери написал мне сообщение о том, что «Лион» - великий французский клуб и что он счастлив за меня. Ханси Флик также написал, что «Лион» - хорошая команда и будет рад, если трансфер состоится. Он также добавил, что мне нужно полагаться только на свои чувства, сердце и интуицию», - цитирует Boateng Sport1.de.

Напомним, Боатенг выступал за «Баварию» с июля 2011 года. В общей сложности он отыграл за команду 363 матча, забил 10 голов и отдал 25 ассистов. В составе мюнхенского клуба футболист стал девятикратным чемпионом Германии, а также двукратным обладателем Лиги чемпионов.

Летом 2021 года контракт защитника с баварцами был завершен.