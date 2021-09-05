Хабиб выделил три лучших матча в истории футбола

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о трех матчах в истории футбола, которые он смотрел.

«Ливерпуль» - «Милан» в 2005 году. Я смотрел его на море, был большой экран. «Манчестер Юнайтед» - «Реал Мадрид» в 2003 году. Финал ЧМ-2006 оказался для меня очень интересным и интригующим, когда Франция проиграла Италии по пенальти, а Зидан получил красную карточку.

Напомним, что Нурмагомедов последний поединок провел против американца Джастина Гейджи в октябре 2020 года, победив сабмишном во втором раунде. После этого боя он объявил о завершении карьеры. По правилам ММА он провел 29 поединков, не потерпев ни одного поражения.