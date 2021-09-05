«Манчестер Сити» отказал «Атлетико» в обмене Бернарду Силва – Сауль

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва мог перейти в «Атлетико» в летнее трансферное окно.

По информации The Daily Star, мадридский клуб предлагал англичанам обменяться футболистами – в Мадрид должен был отправиться 27-летний португалец, а в обратном направлении хавбек Сауль Ньигес. Однако руководство «горожан» было заинтересовано только в прямой продаже своего футболиста.

Напомним, что в конце августа Сауль перешел в «Челси» на правах аренды с правом выкупа, а Силва остался в «Манчестер Сити».

Португалец выступает за клуб АПЛ с июля 2017 года. За манчестерскую команду он отыграл 204 матча, забил 35 голов и отдал 44 ассиста. Его контракт рассчитан до лета 2025-го.