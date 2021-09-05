Ерохин раскрыл, кому посвятил свой гол в ворота Кипра

Полузащитник сборной России Александр Ерохин прокомментировал победу национальной команды в отборочном матче на ЧМ-2022 с Кипром (2:0).

«Здорово, что мы выиграли и набрали три очка. Я был очень рад отличиться, этот гол я хотел бы посвятить своему сыну Федору, у которого сегодня день рождения, и моей жене. Я очень рад, что сегодня все так сложилось.

Что я сделал в межсезонье, чтобы так начать новый цикл? Ничего особенного, я готовился. Теперь у меня достаточно игрового времени, чтобы проявить себя, забить голы, помочь команде - это самое главное!», - сказал Ерохин в эфире Youtube-канала сборной России.

После этой победы сборная России переместилась на первую строчку с десятью очками, у хорватов столько же баллов, но россияне опережают эту сборную по дополнительным показателям. На третьем месте находится сборная Словении (семь). Следующий матч сборная России проведет против Мальты 7 сентября в 21:45.