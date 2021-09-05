Дмитрий Булыкин: При счете 2:0 в игре с Кипром сборная России уже не включала максимальные обороты

Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением по поводу победу национальной команды над Кипром (2:0) в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022.

Отметим, что вчерашняя победа над киприотам стала первой для Валерия Карпина на посту главного тренера сборной. Авторами голов стали полузащитники Александр Ерохин и Рифат Жемалетдинов.

– Результат по делу. Ребята молодцы! Мы увидели хорошую игру сборной России. Да, к концу матча ребята подустали, но самое главное, что выполнили задачу на матч, то есть добились победы. При комфортном счете 2:0 ребята уже не включали максимальные обороты. Сейчас главное подготовиться к следующему матчу, провести восстановительные мероприятия и в матче с Мальтой добиться нужного результата, – приводит слова Булыкина «Метарейтинг».

Добавим, что в данный момент сборная России занимает первое место в турнирной таблице группы H, набрав десять очков. Идущая второй Хорватия также имеет в своем активе десять очков, однако они уступают россиянам в разнице забитых и пропущенных мячей.

7 сентября сборная России сыграет дома с Мальтой. Начало встречи в 21:45 мск.