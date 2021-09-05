Адриен Рабьо: Потеря очков с Украиной не является катастрофой для сборной Франции

Центральный полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо оценил ничейный результат национальной команды с Украиной (1:1) в матче отбора к ЧМ-2022.

Отметим, что французская команда потеряла очки во второй встрече кряду. Ранее подопечные Дидье Дешаму разошлись миром с Боснией со счетом 1:1.

– Данный результат не может считаться удовлетворительным для нас. Мы хотели одержать победу, особенно после ничьей с Боснией. Однако потеря очков с Украиной – это не катастрофа. Безусловно, мы должны играть лучше и создавать больше голевых моментах. Украинская команда очень плотно играла в обороне, было тяжело находить свободные пространства у соперника, – цитирует Рабьо Foot National.

На данный момент французы занимают первое место в турнирной таблице группы D, набрав девять очков в пяти матчах.

7 сентября Франция сыграет дома против Финляндии.