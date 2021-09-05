Уго Льорис: Сборной Франции не хватает уверенности в себе

Вратарь сборной Франции Уго Льорис прокомментировал результат отборочного матча ЧМ-2022 со сборной Украины (1:1).

«Нам не хватило решимости и агрессивности. Эйфория ЧМ-2018 закончилась. Нам не хватает уверенности в себе. Да, игроки развиваются, но каждый должен повышать свой уровень производительности. Мы должны оставаться позитивными и включиться в борьбу с первых минут матча с Финляндией», - цитирует слова Льориса Stadium Astro.

Франция возглавила квалификацию ЧМ-2022 в группе D с девятью очками. На третьем месте сборная Украины (пять очков). Сборная Украины сыграла вничью во всех отборочных матчах.

Следующий матч в рамках отбора на ЧМ-22 Франция сыграет с Финляндией 7 сентября в 21:45.