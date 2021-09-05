Маккенни может сменить «Ювентус» на «Астон Виллу»

Центральный полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни может продолжить свою карьеру в чемпионате Англии.
Как утверждает The Sun, в услугах 23-летнего американца заинтересована «Астон Вилла». Отмечается, что клуб АПЛ готов подписать футболиста в зимнее трансферное окно.
Напомним, Маккенни перешел в «Ювентус» из «Шальке» прошлым летом на правах аренды. Спустя год туринцы выкупили игрока за 20,5 миллионов евро. В составе «бьянконери» хавбек отыграл 47 матчей, забил шесть голов и отдал три ассиста. Его контракт рассчитан до 30 июня 2025 года.
источник: The Sun