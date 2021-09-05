Маккенни может сменить «Ювентус» на «Астон Виллу»

Хорошо хоть Клюка не травмировался… Как Россия с трудом добыла первую победу на волейбольном Евро

В своем втором матче чемпионате Европы в Тампере подопечные Туомаса Саммельвуо лишь на тай-брейке одолели Нидерланды, показав не самую убедительную игру.