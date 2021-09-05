«Манчестер Сити» готов в четыре раза повысить зарплату Фодену

Руководство «Манчестер Сити» готовит новый контракт атакующему полузащитнику своей команды Филу Фодену.

Согласно данным The Daily Star, «горожане» хотят предложить 21-летнему англичанину шестилетнее соглашение с повышением зарплаты с 40 тысяч фунтов стерлингов в неделю до 150 тысяч. В ближайшее время стороны обсудят детали нового договора.

Напомним, Фоден является воспитанником академии «Ман Сити». За взрослую команду он провел 124 матча, забил 31 гол и отдал 22 ассиста. Его нынешний контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 80 миллионов евро.