Александр Бубнов: Играя со сборной уровня Кипра, хочется увидеть от России более содержательную игру

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов подвел итоги матча отборочного этапа чемпионата мира-2022, в котором сборная России на выезде обыграла Кипр (2:0).

Отметим, что благодаря этой победе подопечные Валерия Карпина смогли подняться на первое место в турнирной таблице группы H, набрав десять очков. Идущая второй Хорватия также имеет в своем активе десять очков, однако они уступают россиянам по разнице забитых и пропущенных мячей.

– Играя со сборной уровня Кипра, хочется увидеть от россиян больше содержательной игры. Контролировать мяч, увы, пока не получается. Причин этому много: команда сыгрывается, привыкает к новым требованиям, тратит много сил на прессинг, а где-то не хватает исполнительского мастерства. По факту Кипр обыграли уверенно, но хорошо, что в начале каждого из таймов удалось забить по голу, – цитирует Бубнова портал Sportbox.

Добавим, что 7 сентября сборная России сыграет дома с Мальтой. Начало встречи – в 21:45 мск.