Анзор Кавазашвили о реформе лимита: Чего добивается РФС? В России и так нет футболистов

Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что реформы и отмена лимита на легионеров не помогут российскому футболу.

«У нас уже были реформы, которые много обещали. Но к чему мы пришли? К тому, что мы провалили чемпионат. У нас нет футболистов. Разве вы не видите? Чего сегодня добивается РФС? Подумайте о последствиях переноса чемпионата на осень - весна. Мы все разрушили», - заявил Кавазашвили в интервью «СЭ».

Во вторник в Москве прошло общее собрание клубов РПЛ, посвященное реформе российского футбола и ограничению на легионеров. Большинство клубов РПЛ выступило за реформу лимита на легионеров и его постепенное послабление с дальнейшей отменой.