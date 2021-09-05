Азмун следующим летом может бесплатно перейти в «Рому»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в итальянской серии А. «Рома» по-прежнему заинтересована в иранском нападающем, сообщает Siamo la Roma со ссылкой на Corriere dello Sport.

По словам источника, «Рома» намерена подписать Азмуна бесплатно летом 2022 года, когда игрок станет свободным агентом. Сам Сердар позитивно оценивает перспективу переезда в стан «волков».

Ранее сообщалось, что «Зенит» оценивает игрока в 20 миллионов евро. Интерес к иранцу также приписывали «Наполи», «Лацио», «Лиону», «Фенербахче», «Вильярреалу», «Байеру» и «Интеру».

Добавим, что Азмун защищает цвета «Зенита» с февраля 2019 года – на его счету 58 забитых мячей и 20 ассистов в 90 матчах. Вместе с командой он стал трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны. Действующий контракт футболиста истекает летом следующего года.