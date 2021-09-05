Матч между сборными России и Мальты обслужит турецкая бригада арбитров

Пресс-служба УЕФА назвала фамилии арбитров, которые будут работать на матче отборочного турнира к ЧМ-2022 между сборными России и Мальты.

Сообщается, что главным судьей встречи станет турок Али Палабыйык. Другими арбитрами также назначены представители Турции. Помощники – Джейхун Сесигюзел и Шеркан Олгюнкан, а резервный судья – Ясар Угурлу. Отвечать за работу VAR будут Абдулкадир Битиген и его помощник Мете Калкаван.

На данный момент сборная России занимает первое место в турнирной таблице группы H, набрав десять очков. Подопечные Валерия Карпина опережают идущую второй Хорватию по дополнительным показателям. Мальта идет на пятой строчке (4 очка).

Игра Россия – Мальта состоится 7 сентября в 21:45 мск.