Бэйл признался, что ему комфортно находиться в нынешнем «Реале»

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл рассказал о своем возвращении в мадридский клуб.

«Думаю, играя за Уэльс на Евро-2020, я показал, что время, проведенное в «Тоттенхэме», было для меня хорошим. Я привнес это в «Реал Мадрид» в этом сезоне, где условия для меня более комфортные. Каждый игрок скажет, что, находясь в удобном для себя месте, он лучше участвует и выступает. Сейчас я немного счастливее, мне комфортнее в нынешнем «Реале», - цитирует слова Бэйла Marca.

Добавим, что минувший сезон 31-летний Бэйл провел в «Тоттенхэме» на правах аренды, записав на свой счет 16 забитых мячей и три результативные передачи в 34 матчах за английский клуб.