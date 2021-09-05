Шапаренко не смог сдержать слез после забитого мяча в ворота Франции

Полузащитник Украины Николай Шапаренко рассказал о голе, забитом в отборочном матче ЧМ-2022 против Франции (1:1).

«Я мечтал забить за свою страну. Тем более в таком матче со сборной Франции. Я не мог сдержать слез. Мечты сбываются. Мы уже сыграли много матчей с французами. Не вижу смысла выходить и волноваться. Они такие же люди, как мы. Нужно выйти и уверенно поиграть с мячом, не бояться.

Нам нужна была победа. Все это знали. Ничья - хороший результат. Жалко, что мы такой гол пропустили. В следующих матчах остается только выиграть. Сами виноваты в том, что у нас пять ничьих в турнирной таблице. Важно обыграть остальных соперников», - цитирует Шапаренко Sport24 через Footballua.tv.

Франция возглавляет турнирную таблицу группы D с девятью очками. На третьем месте сборная Украины, имеющая в своем активе пять баллов. Столько же очков у сборной Финляндии, имеющей на два матча меньше.