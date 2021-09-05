Юлен Лопетеги: Кунде не ушел из «Севильи» из-за решения руководства клуба

Главный тренер «Севильи» Юлен Лопетеги рассказал о том, почему центральный защитник Жюль Кунде остался в команде, несмотря на интерес клубов АПЛ к своей персоне.

Ранее сообщалось, что 22-летнего француза хотел подписать «Челси», однако лондонский клуб не смог прийти к согласию с испанской стороной по поводу сумму трансфера за футболиста.

– Кунде не покинул нашу команду из-за решения руководства «Севильи». Они считают, что решение сохранить игрока в клубе является правильным, поскольку предложения о трансфере защитника от других команд не соответствовали их требованиям. Я, как тренер, рад, что Жюль продолжит выступать за клуб и будет демонстрировать высокий уровень игры, – цитирует Лопетеги Diario de Sevilla.

Напомним, Кунде защищает цвета «Севильи» с июля 2019 года. В общей сложности он провел за клуб 91 матч, забил шесть голов и отдал два ассиста. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 60 миллионов евро.