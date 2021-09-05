Александр Петраков: Малиновский обижен на то, что не попал в стартовый состав на матч с Францией

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков объяснил отсутствие полузащитника Руслана Малиновского в стартовом составе национальной команды в матче отбора к ЧМ-2022 против Франции (1:1).

Напомним, вчера 28-летний хавбек вышел на поле на 82-й минуте, выйдя на замену вместо Виктора Цыганкова.

– Я знакомлюсь с командой, мы играем по новой схеме. Мы общались с Русланом, когда он прибыл в сборную. Он обижается, что я его не поставил в состав. Я с ним поговорил, попросил у него прощения. Мне в этой схеме нужны игроки, у которых есть фланговая скорость. Будем с Русланом разговаривать, посмотрим, как будет дальше, – цитирует Петракова пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Добавим, что в своей карьере Малиновский принял участие в 43 матчах сборной Украины, забил шесть голов и отдал шесть ассистов.

На данный момент подопечные Петракова занимают третье место в турнирной таблице группы D, набрав пять очков в пяти матчах. Украинцы сыграли вничью в пятой встрече кряду. Их отставание от лидирующей Франции составляет четыре очка.