Юрген Клопп: Хочу сделать паузу в работе на год после того, как истечет мой контракт с «Ливерпулем»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил о том, что он хотел бы взять паузу в работе после того, как покинет «мерсисайдцев».

Отметим, что действующее соглашение 54-летнего немца с «красными» рассчитано до 30 июня 2024 года.

– Когда мой контракт с клубом подойдет к концу, мне бы хотелось вспомнить о том, как вести нормальную жизнь. Я бы хотел взять паузу на год. В моей тренерской карьере такого никогда не было, однако я считаю, что это пойдет мне на пользу. У меня появиться возможность на некоторое время отключиться от футбола, – приводит слова Клоппа RTL.

Напомним, Клопп возглавил «Ливерпуль» в октябре 2015 года. Под его руководством клуб принял участие в 319 матчей, в которых одержал 191 победу, 69 раз сыграл вничью и потерпел 59 поражений. При нем команда стала чемпионом Англии, а также обладателем Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне «мерсисайдцы» занимают пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав семь очков.