Сергей Юран: У «СКА-Хабаровска» возникло много потерь перед матчем со «Спартаком-2»

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран прокомментировал результат матча девятого тура ФНЛ со «Спартаком-2» (0:1).

«Чтобы выиграть, нужно использовать свои шансы. Здесь есть и объективные обстоятельства - пертурбация линии защиты, потому что Литвин пропускал игру с нами, Фомин должен был играть слева, Мануилов действовал по центру. Предупреждали, что нельзя позволять «Спартаку» контролировать мяч, особенно у нашей штрафной площади. И вот результат - сумасшедшее попадание в девятку. Теперь посмотрим, разберемся, проанализируем», - передает слова пресс-служба хабаровского клуба.

Таким образом, «Спартак-2» набрал 16 очков и расположился на пятом месте в турнирной таблице. На счету дальневосточного клуба 17 очков и промежуточная третья строчка.

11 сентября москвичи сыграют дома с «Волгарем», а «СКА-Хабаровск» в тот же день отправится в гости к «Алании».