Валерий Непомнящий: Ерохин всю игру был в порядке, в отличие от большинства игроков сборной

Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал победу сборной России на Кипре (2:0) в квалификации ЧМ-2022.

«Кроме счета и результата, здесь нечего отметить. Конечно, хорошо, что у нас в сборной есть игроки, которые могут решить ситуацию. Я имею в виду Жемалетдинова, Смолова и Ерохина. Они были хороши. Более того, хотя я не люблю говорить по персоналиям, но у Ерохина, когда сборная России просела во втором тайме, вся игра была в порядке. Это говорит о том, что кого-то хватает на весь матч, а кого-то нет», - цитирует Непомнящего «ВсеПроСпорт».

После этой победы сборная России переместилась на первую строчку с десятью очками, у хорватов столько же баллов, но россияне опережают эту сборную по дополнительным показателям. На третьем месте находится сборная Словении (семь). Следующий матч сборная России проведет против Мальты 7 сентября в 21:45.