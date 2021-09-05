Руководство «Барселоны» доверяет Куману

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман продолжит свою работу на посту наставника каталонского клуба, сообщает испанский портал Sport.es.

По информации источника, руководство «сине-гранатовых» считает, что 58-летний специалист сможет достойно отработать сезон-2021/22 и будет использовать в своем составе как можно больше молодых игроков.

Ранее появилась информация о возможном продлении контракта с нидерландцем до лета 2023 года. Нынешнее соглашение с тренером рассчитано до конца текущего сезона.

Напомним, Куман возглавил «Барселону» в августа прошлого года. В нынешнем сезоне его команда занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Испании после трех сыгранных туров, набрав семь очков.