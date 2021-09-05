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05 сентября 13:24
автор: Владислав Корегин

Руководство «Барселоны» доверяет Куману

Каталонский клуб не планирует менять главного тренера до конца текущего сезона.

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман продолжит свою работу на посту наставника каталонского клуба, сообщает испанский портал Sport.es.

По информации источника, руководство «сине-гранатовых» считает, что 58-летний специалист сможет достойно отработать сезон-2021/22 и будет использовать в своем составе как можно больше молодых игроков.

Ранее появилась информация о возможном продлении контракта с нидерландцем до лета 2023 года. Нынешнее соглашение с тренером рассчитано до конца текущего сезона.

Напомним, Куман возглавил «Барселону» в августа прошлого года. В нынешнем сезоне его команда занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Испании после трех сыгранных туров, набрав семь очков.

источник: Sport.es
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