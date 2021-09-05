«Истанбул» сделал предложение «Эвертону» по трансферу Хамеса

Атакующий полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес близок к тому, чтобы продолжить свою карьеру в чемпионате Турции.

Как сообщает Foot Mercato, 30-летнего колумбийца хочет подписать «Истанбул Башакшехир». Отмечается, что английский клуб готов рассмотреть предложения по хавбеку, поскольку главный тренер «ирисок» Рафаэль Бенитес не рассчитывает на футболиста в нынешнем сезоне.

Добавим, что Хамес пополнил состав «Эвертона» в сентябре прошлого года. В составе ливерпульской команды он провел 26 матчей, забил шесть голов и отдал девять ассистов. Его контракт истекает летом 2022-го.

Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 28 миллионов евро.