Серхио Бускетс об идее проводить ЧМ каждые два года: ФИФА на игрокам плевать, они думают о себе

Серхио Бускетс, полузащитник «Барселоны» и Испании, недоволен тем, что чемпионат мира собираются проводить раз в два года.

«Мало кто может повлиять на вопрос о проведении чемпионата мира каждые два года. Видим, что календарь загрузился. И им плевать на игроков. Они хотят больше евро, больше чемпионатов мира, больше клубных чемпионатов мира, больше матчей лиги, больше матчей в каждом турнире. Игроки могут взорваться», - цитирует Бускетса Goal.com

Напомним, что ранее президент УЕФА Александр Чеферин раскритиковал идею проводить мундиали каждые два года.

Сборная Испании в рамках квалификации к ЧМ-22 5 сентября проведет матч против Грузии. Начало в 21:45 мск.