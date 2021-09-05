Трент Александр-Арнольд: Стерлинг является кумиром для всех в Англии

Защитник Трент Александр-Арнольд рассказал о товарище по сборной Англии Рахиме Стерлинге.

«Замечательно видеть, как Рахим переходит из мальчика в мужчину. Стерлинг - кумир для всех в нашей стране. И для меня определенно. Рахим превратился в игрока мирового уровня, он потрясающий человек», - цитирует Трента The Guardian.

В сезоне 2021/22 26-летний Стерлинг провел 3 матча за «Манчестер Сити» и забил 1 гол. Он также забил один гол за национальную команду в отборочном матче ЧМ-2022 против Венгрии (4:0).