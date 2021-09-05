Экс-защитник «Зенита» Алвеш стал игроком греческого «Аполлона»

Бывший защитник «Зенита» и сборной Португалии Бруну Алвеш подписал контракт с греческим «Аполлоном Смирнис».
По информации пресс-службы афинского клуба, соглашение 39-летнего игрока с командой рассчитано до конца сезона-2021/22.
Напомним, что 1 июля этого года Алвеш на правах свободного агента перешел в «Фамаликан», однако спустя 21 день футболист покинул клуб.
В составе «Зенита» португалец выступал в период с 2010 по 2013 год, став двукратным чемпионом России. За сборную Португалии защитник отыграл 96 матчей, забив 11 голов.
источник: ФК «Аполлон Смирнис»