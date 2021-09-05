Глебов может перейти в «Спартак»

Центральный полузащитник «Ростова» Данил Глебов в ближайшее время может стать игроком «Спартака», сообщает «Спорт-Экспресс».

Согласно данным источника, московский клуб уже сделал предложение по трансферу 21-летнего россиянина. Отмечается, что руководство ростовчан готово отпустить своего футболиста в случае, если им удастся найти ему адекватную замену.

Напомним, Глебов защищает цвета «Ростова» с января 2019 года. В общей сложности он провел за клуб 66 матчей, забил два гола и отдал пять ассистов. Действующий контракт хавбека рассчитан до 30 июня 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в три миллиона евро.