Карим Бензема: Нет опасений, что сборная Франции не выйдет из группы

Нападающий сборной Франции Карим Бензема рассказал об игре команды в отборе на ЧМ-2022. 4 сентября французы сыграли вничью с Украиной (1:1).

«Нет опасений, что мы не выйдем из группы. Нам нужно поднажать, чтобы играть более вертикально и причинять боль оппоненту.

Игра с Финляндией во Франции - особенный момент. Моя семья и друзья будут на трибунах. Я надеюсь забить», - цитирует Бензема Eurosport.fr.

Сборная Франции набрала девять очков и возглавила турнирную таблицу группы D.

Игра против Финляндии состоится 7 сентября.