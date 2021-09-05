«Спартак» был заинтересован в трансфере полузащитника «Кельна» Схири

Опорный полузащитник «Кельна» Эльес Схири мог пополнить состав «Спартака» в минувшее трансферное окно.

По информации портала «Метарейтинг», летом 2021 года московский клуб хотел подписать 26-летнего представителя Туниса. Также в сделке был заинтересован лично главный тренер красно-белых Руй Витория.

Отмечается, что сам футболист был не против того, чтобы продолжить свою карьеру в России. Однако команде РПЛ не удалось оформить сделку по игроку, поскольку москвичи не смогли удовлетворить финансовые запросы французского клуба.

Напомним, Схири выступает за «Кельн» с июля 2019 года – на его счету 74 проведенных встречи, в которых он забил восемь голов и отдал шесть ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 10 миллионов евро.