Гризманн мог получить 20 миллионов евро от «Барселоны», если бы играл в клубе до 2022 года

Стал известен размер бонуса за лояльность, указанный в контракте нападающего Антуана Гризманна с «Барселоной», передает Sport.es.

Согласно источнику, если бы французский футболист, перешедший в «Атлетико», остался бы в «Барселоне» до 30 июня 2022 года, каталонский клуб обязан был бы выплатить ему бонусы в размере 7 миллионов евро. В сезонах 2022/2023 и 2023/2024 Гризманн получил бы еще 6,5 миллиона евро за лояльность. Таким образом, благодаря переходу нападающего в мадридский клуб с обязательством выкупа «Барселона» сэкономила 20 миллионов евро за счет Гризманна по контракту.

Напомним, 30-летний футболист играл за «Атлетико» с 2014 по 2019 год. В текущем сезоне Гризманн провел три матча за «Барселону», но не отметился результативными действиями. К слову, всего за каталонцев он провел 106 матчей и забил 35 голов во всех турнирах.