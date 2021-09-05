Белоруссия - Уэльс: Бэйл выйдет в стартовом составе гостей

Опубликованы составы на матч пятого тура отборочного тура на чемпионат мира-2022 в Катаре между Белоруссией и Уэльсом. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

Белоруссия: Черник, Швецов, Хадаркевич, Сачивко, Золотов, Бегунов, Эбонг, Быков, Климович, Седько

Уэльс: Уорд, Дэвис, Мефам, Лоуренс, Гантер, Моррелл, Аллен, Колвилл, Бэйл, Джонсон, Джеймс

Матч обслужит грузинская бригада арбитров во главе с Георгием Круашвили. В группе E белорусы идут на четвертом месте с тремя баллами в активе, в то время как валлийцы имеют столько же очков, но на один сыгранный матч меньше.