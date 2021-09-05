«Интер» рассматривает Онану в качестве возможной замены Хандановичу

Голкипер «Аякса» Андре Онана может пополнить состав «Интера» летом 2022 года.

Согласно информации Calcio Mercato, руководство миланского клуба рассматривает возможность подписания контракта с 25-летним камерунцем по окончании сезона-2021/22, когда футболист станет свободным агентом.

Сообщается, что «нерадзурри» считают вратаря подходящей заменой для опытного Самира Хандановича, которому в июле этого года исполнилось уже 37 лет.

Напомним, Онана выступает за «Аякс» с января 2015 года. Всего за клуб он провел 204 матча, пропустил 180 голов и 83 раз отстоял «на ноль». Ранее голкипер был отстранен от занятий футболом на 12 месяцев за нарушение антидопинговых правил. В ноябре этого года игрок вновь сможет вернуться на поле.