Спинаццола вернется на поле в декабре

Левый защитник сборной Италии и «Ромы» Леонардо Спинаццола рассказал о том, когда планируется его возвращение после травмы.

Напомним, что 28-летний игрок разорвал ахилл в четвертьфинальном матче Евро-2020 с Бельгией (2:1). После повреждения ему пришлось перенести операцию.

– Мое возвращение ожидается в январе? Я так не считаю. По моей программе я начну тренироваться в ноябре, а в декабре уже смогу выйти в официальном матче за свой клуб, – цитирует Спинаццолу Sky Sport Italia.

В прошедшем сезоне итальянский футболист принял участие в 39 матчах «Ромы» во всех турнирах, забил два гола и отдал восемь результативных передач.