Забитцер не примет участие в игре с Шотландией

Полузащитник сборной Австрии Марсель Забитцер пропустит отборочный матч ЧМ-2022 против Шотландии.

На данный момент футболист находится в распоряжении мюнхенской «Баварии». У полузащитника травма приводящей мышцы, которая не позволяет ему восстановиться к матчу 7 сентября.

Медицинский персонал немецкого клуба проконсультировался с коллегами из Австрийской федерации футбола и главным тренером национальной сборной Франко Фода. В конце концов, они решили, что Забитцер продолжит восстановление в Мюнхене.

Ранее из-за травмы футболист не играл за сборную Молдовы (2:0) и Израиля (2:5). В группе А сборная Австрии занимает четвертое место с семью очками.