Ромелу Лукаку: Все знают, что для меня значит «Челси», в отличие от «Манчестер Юнайтед»

Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку раскрыл подробности своего перехода из «Интера» в «Челси».

«Я был готов покинуть «Интер» только ради «Челси». Дети любят «Реал Мадрид», «Барселону», «Манчестер Юнайтед». А «Челси» - мой клуб. Все знают, как много для меня значит эта команда.

Если «Челси» пригласил меня, как я могу отказаться от этого шанса? Я осознал серьезность намерений «Челси» только после третьего предложения, когда предложенная мне сумма неуклонно росла.

В «Манчестер Юнайтед» я был в глубокой яме, и «Интер» вытащил меня из нее, поэтому я не хотел действовать за спиной у миланского клуба», - передает слова Лукаку Sky Sports.

В минувшем сезоне форвард провел 44 матча за «Интер», в которых забил 30 голов и сделал десять результативных передач.