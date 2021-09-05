Свищев не ждет Шевченко в России

Депутат Государственной Думы Дмитрий Свищев посоветовал не ждать Андрея Шевченко в России.

«Шевченко к нам не приедет. Мы все помним его, когда он играл за Союз. Он один из лучших игроков современности, а сейчас еще и очень достойный тренер. Его с большим интересом рассматривали бы и лучшие клубы мира, в России в том числе. Проблема заключается в том, что Шевченко сейчас тоже может попасть под идеологический пресс Украины», - приводит слова политика «Спорт-Экспресс».

Добавим, что Шевченко тренировал сборную Украины с 2016 по 2021 год и вывел национальную команду в четвертьфинал Евро-2020, что стало ее лучшим результатом в истории выступлений на континентальном первенстве.

3 сентября обладатель «Золотого мяча» 2004 года на пресс-конференции рассказал, что покинул сборную Украины не по своему решению.