Поль Погба о трансфере Роналду: Всегда приятно тренироваться в лучшими игроками

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба похвалил громкие приобретения «красных дьяволов» во время летнего трансферного окна.

«Приезд Рафаэля Варана положительно повлиял на клуб. У нас с ним прекрасные отношения, мы знакомы давно. Я счастлив, что он с нами в Манчестере, чтобы поделиться своим опытом и извлечь выгоду из своих игровых качеств.

Роналду? Всегда приятно играть с лучшими. Это огромный плюс для футболистов, когда они могут тренироваться с отличным игроком. Он поднимет уровень нашей команды», - цитирует Погба Get French Football News со ссылкой на интервью Telefoot.

Ранее в своей карьере Роналду уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год. За это время нападающий провел 292 встречи за «красных дьяволов» и записал на свой счет 118 забитых мячей и 69 голевых передач.

Рафаэль Варан защищал цвета «Реала» на протяжении десяти лет. В составе мадридцев он становился трехкратным чемпионом Испании, по четыре раза выигрывал Лигу чемпионов УЕФА и Клубный чемпионат мира. В общей сложности француз отыграл за «сливочных» 360 матчей, забил 17 голов и отдал семь ассистов.