«Порту» отклонил второе предложение «Спартака» по Манафе

«Порту» отклонил два предложения «Спартака» по правому защитнику Уилсону Манафе, сообщает RT, ссылаясь на A Bola.

Напомним, что о том, что португальский клуб отказался продавать своего игрока, в первый раз сообщалось еще в конце августа.

Теперь же стали известны суммы, которые красно-белые предлагали «Порту», они были в районе от 7 до 15 млн евро.

Отметим, что 27-летний правый защитник выступает за «Порту» с января 2019 года, приняв участие в 111 матчах, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач. Transfermarkt оценивает футболиста в семь миллионов евро, а его контракт с португальской командой истекает в конце июня 2023 года.