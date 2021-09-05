Пауло Дибала запросил высокую зарплату в «Ювентусе»

«Ювентус» столкнулся с проблемой при заключении нового контракта с нападающим Пауло Дибала. 27-летний аргентинец запросил новую высокую зарплату, сообщает Corriere dello Sport.

Дибала хочет получить не меньше, чем его товарищ по команде, защитник Маттейс де Лихт. Годовая зарплата нидерландца составляет восемь миллионов евро, но с учетом бонусов эта сумма может вырасти до 12 миллионов.

В прошлом сезоне Дибала сыграл за «Ювентус» 26 матчей, на его счету 5 голов и 3 передачи. Текущий контракт игрока истекает летом 2022 года.