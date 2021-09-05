«Реал» выплатит представителям Мбаппе 80 миллионов евро в случае возможного трансфера

«Реал» готовит новое предложение нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе на январь 2022 года.

Как сообщает Marca, минувшим летом мадридский клуб сделал семь вариантов контракта для переговоров с Килианом Мбаппе, но парижане отказались продавать 22-летнего футболиста. Ранее сообщалось, что «Реал» готов заплатить за француза 220 миллионов евро.

Добавим, что следующим летом Килиан станет свободным агентом. »Реал» сможет заключить с Мбаппе шестилетний контракт с зарплатой около 30 миллионов евро плюс миллионный бонус за сезон. Таким образом, француз будет получать в среднем от 34 до 40 млн в год. Представители футболисту получат сумму от 60 до 80 миллионов.

Напомним, что «Реал» начал переговоры о трансфере француза со 160 миллионов евро.

В текущем сезоне Килиан провел четыре матча, в которых забил три мяча.