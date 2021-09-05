В «Спартаке» рассчитывают на Мелкадзе

«Спартак» принял окончательное решение не отпускать полузащитника Георгия Мелкадзе, сообщает «РБ-Спорт».

По данным источника, на наличие футболиста в команде настоял главный тренер Руй Витория.

Добавим, что контракт вингера со «Спартаком» истечет в конце сезона. Пока же 24-летний футболист провел за клуб в текущем сезоне один матч, в котором не отличился результативными действиями.

Добавим, что на данный момент Мелкадзе залечивает мышечное повреждение, его выход на поле планирует не раньше октября.