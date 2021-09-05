«Бавария» хочет продлить контракт с Гнабри

«Бавария» намерена продлить контракт с нападающим Сержем Гнабри. Мюнхенский клуб уже начал переговоры с 26-летним немцем, сообщает Sport1.

Текущий контракт футболиста истекает летом 2023 года. Мюнхенский клуб хочет заключить с футболистом новое долгосрочное соглашение.

Гнабри забил 2 гола в трех матчах Бундеслиги в этом сезоне. В прошлом сезоне он забил десять голов и забил пять передач в 27 матчах.

Всего за мюнхенский клуб Гнабри принял участие в 131 матче, в которых забил 49 голов и отдал 33 голевые передачи.

Действующая трансферная стоимость Гнабри оценивается в 70 миллионов евро по данным Transfermark.